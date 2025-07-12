إجراءات قانونية صارمة تنتظر المخالفين في شارع الحمام

02:17 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/737753 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد محافظ البلقاء فيصل المساعيد، ضرورة تنظيم الوسط التجاري في شارع الحمّام، الذي يُعد من أبرز الشوارع السياحية والتاريخية في وسط مدينة السلط. اضافة اعلان





وأوعز بإزالة جميع مظاهر الاعتداءات، وخصوصًا البسطات العشوائية التي تقوم ببيع الخضار والأدوات المنزلية، وغيرها من التجاوزات التي تُشوّه المظهر العام وتُعيق الحركة للمواطنين والسياح.



وبيّن أنه تم توقيف عدد من المعتدين على الشارع، مؤكدًا أن إجراءات قانونية صارمة ستُتخذ بحق كل من لا يلتزم بالأنظمة والتعليمات، حرصًا على المصلحة العامة والحفاظ على المشهد الحضاري للمدينة.



وقال المساعيد، إن لجنة السلامة العامة تواصل جولاتها الميدانية المكثفة بالفترتين الصباحية والمسائية في الأسواق والمناطق التجارية داخل المدينة وشارع الستين، بهدف ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها فورًا، بما يضمن بيئة آمنة ومنظمة تصون حقوق المواطنين وتعزز من جاذبية السلط كوجهة سياحية وتراثية.



وأشار إلى أن مدينة السلط، بصفتها مدينة تاريخية مُدرجة على قائمة التراث العالمي، لا يليق بها أن تظهر بمظاهر غير لائقة أمام الزوار، مشددًا على أن الالتزام بالنظام مسؤولية جماعية تسهم في صون إرث المدينة وكرامتها.