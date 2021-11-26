الجمعة 26-11-2021
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الجمعة، 26-11-2021 01:44 م

الصين.. إلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب إصابات بكورونا في شنغهاي

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الوكيل الاخباري- ألغت الصين الجمعة، مئات الرحلات الجوية وأغلقت بعض المدارس وعلقت أنشطة سياحية بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في شنغهاي، ما يشكل ضغطا على هذه الدولة المضيفة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وقبل بضعة أشهر من انطلاق الأولمبياد في بكين في الرابع من شباط/فبراير، تريد الصين أن تحد بأي ثمن من مخاطر التلوث وتعتمد سياسة صحية تهدف إلى منع حدوث أي إصابة.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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