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الخميس، 21-01-2021 10:05 ص

الصين: ارتفاع كبير في عدد الاصابات بكورونا يقلق المسؤولين

تعبيرية


الوكيل الاخباري - أثار ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين، قلق المسؤولين ومخاوفهم، قبل حلول العام القمري الجديد، أهم الاعياد السنوية في البلاد، اذ من المتوقع أن يسافر مئات الملايين من الأشخاص لزيارة أقاربهم.

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وبدأ المسؤولون في شيجياتشوانغ ، حيث يتركز تفشي المرض ، اختبارات جماعية وإغلاق صارم، وتم نقل قرى بأكملها إلى مرافق الحجر الصحي المركزية في محاولة للحد من انتشار الفيروس.


من جهتها قالت المسؤولة في لجنة الصحة الوطنية وانغ بين، إنه ينبغي بناء مرافق اختبار الحمض النووي في كل منطقة على مستوى المحافظة في أنحاء الصين، داعية الى تقوية التأهب للطوارئ الصحية العامة، وسط الجهود المبذولة للوقاية من وباء كورونا في المناطق الريفية.


وفي ارتفاع لافت للإصابات في البلاد، سجلت الصين اليوم الخميس، 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 126 منها محلية، و18 لقادمين من الخارج، وفق اللجنة الصحية الوطنية.


كما تم تسجيل 113 حالة جديدة بدون أعراض، بينما لا يزال 844 مريضًا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.


وبلغ العدد الإجمالي لإصابات كورونا المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 88701 اصابة، فيما وصل عدد الوفيات الى 4635.


الى ذلك عادت الصين لتسرع في بناء معسكر ضخم للحجر الصحي ، في محيط العاصمة بكين، يتسع لأكثر من 4000 شخص، بعد تفشي فيروس كورونا هذا الشهر، ما ترك عشرات الملايين من الأشخاص تحت الإغلاق.


--(بترا)

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