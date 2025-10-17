ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت، اليوم الجمعة، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، بعد خسارة بنسب مختلفة يوم أمس.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 238 نقطة، ليصل إلى 46190 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 117 نقطة ليصل إلى 22680 نقطة.



كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 35 نقطة ليصل إلى 6664 نقطة.



إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي "وست تكساس" ليصل إلى 57.54 دولار للبرميل الواحد.