السبت 2025-10-18 01:44 ص
 

ترامب لزيلينسكي: حان الوقت لإبرام صفقة وإنهاء الصراع في أوكرانيا

ا
أرشيفية
 
السبت، 18-10-2025 12:58 ص

الوكيل الإخباري- أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أبلغ فلاديمير زيلينسكي، خلال زيارته للبيت الأبيض، أن الوقت قد حان للدخول في صفقة وإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وكتب ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي Truth Social: "لقد أخبرته، كما نصحت الرئيس بوتين بإصرار، أن الوقت قد حان لوقف القتل وإبرام صفقة!".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الجانبين في هذا الصراع سيعلنان أنفسهما فائزين، "فليحكم التاريخ".

اضافة اعلان

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي ترامب لزيلينسكي: حان الوقت لإبرام صفقة وإنهاء الصراع في أوكرانيا

ب

طب وصحة دواء واعد يظهر فعالية كبيرة في علاج انقطاع النفس أثناء النوم

ق

فلسطين جيش الاحتلال: الصليب الأحمر تسلم جثمان أحد الأسرى

ل

عربي ودولي وزير الحرب الأمريكي يحضر لقاء ترامب وزيلينسكي مرتديا ربطة عنق بألوان العلم الروسي

ل

أخبار محلية بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة

ل

أخبار محلية اختتام فعاليات مهرجان العقبة الرياضي الثاني

ا

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ب

خاص بالوكيل 3 إصابات بحادث تصادم قرب إشارة خو في الزرقاء - فيديو



 
 





الأكثر مشاهدة