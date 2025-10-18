ترامب لزيلينسكي: حان الوقت لإبرام صفقة وإنهاء الصراع في أوكرانيا

وكتب ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي Truth Social: "لقد أخبرته، كما نصحت الرئيس بوتين بإصرار، أن الوقت قد حان لوقف القتل وإبرام صفقة!".
وأضاف الرئيس الأمريكي أن الجانبين في هذا الصراع سيعلنان أنفسهما فائزين، "فليحكم التاريخ".
