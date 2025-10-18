ترامب لزيلينسكي: حان الوقت لإبرام صفقة وإنهاء الصراع في أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أبلغ فلاديمير زيلينسكي، خلال زيارته للبيت الأبيض، أن الوقت قد حان للدخول في صفقة وإنهاء الصراع في أوكرانيا.



وكتب ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي Truth Social: "لقد أخبرته، كما نصحت الرئيس بوتين بإصرار، أن الوقت قد حان لوقف القتل وإبرام صفقة!".



وأضاف الرئيس الأمريكي أن الجانبين في هذا الصراع سيعلنان أنفسهما فائزين، "فليحكم التاريخ".

