اختتام فعاليات مهرجان العقبة الرياضي الثاني

الوكيل الإخباري- مندوبًا عن وزير الشباب رعى أمين عام وزارة الشباب مازن أبو البقر، اليوم الجمعة، حفل ختام فعاليات مهرجان العقبة الرياضي الثاني لعام 2025 ، والذي أقيم في مدينة الأمير حمزة للشباب، بتنظيم من نادي مدينة الأمير حمزة للشباب وبالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وشهد الحفل الختامي حضورًا رسميًا واسعًا، بحضور مساعد محافظ العقبة سلطان حسان، ورئيس مجلس المحافظة موسى الدردساوي، ومدير تنمية المجتمع المحلي وسيم الجرابعه، ومدير ثقافة العقبة طارق البدور، ومدير المسؤولية المجتمعية في ايله ضرار الجوارنه، ومدير تربية العقبة الدكتور عبد الوهاب الحجاج، ومدراء الأجهزة الأمنية وعميد كلية العقبة البلقاء التطبيقية، وأعضاء مجلس المحافظة وغرفة تجارة العقبة وعدد من المسؤولين والأندية والشركاء وأهالي اللاعبين.



وأكد الدكتور أبو البقر، أن هذا المهرجان يجسد توجهات الوزارة في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الرياضية وتعزيز دور الشباب في المجتمع ،مشيرًا إلى أن محافظة العقبة أصبحت نموذجًا في احتضان الأنشطة الشبابية والرياضية التي تساهم في تمكين الشباب وبناء قدراتهم.



وأشار إلى أن وزارة الشباب ستواصل دعمها لهذه الفعاليات بالشراكة مع الجهات المحلية في العقبة، لما لها من أثر إيجابي في تعزيز روح الانتماء والمواطنة وترسيخ القيم الرياضية بين الشباب.



وبين مدير مدينة الأمير حمزة للشباب أحمد الحسن، إقامة هذا المهرجان يأتي امتداداً للشراكة الاستراتيجية بين وزارة الشباب وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الذي يجسد نهجاً رياضياً مستداماً يهدف إلى خدمة القطاعين الشبابي والرياضي في محافظة العقبة وترجمة للروية الملكية السامية.



وأشار إلى أن المهرجان اشتمل على مجموعة واسعة من الرياضات الجماعية والفردية من كرة القدم، كرة السلة، تنس الطاولة، السباحة، الكرة الشاطئية، وألعاب الدفاع عن النفس الجودو، التايكواندو، الكاراتيه، المواي تاي، والكيك بوكسينج، إلى جانب الشطرنج، الماراثون، الدراجات الهوائية، والألعاب الترفيهية والبدنية، في تجربة متكاملة، استهدفت تنمية قدرات الشباب، وتعزيز روح التنافس الشريف والعمل الجماعي.