الذهب يحطم رقماً قياسياً جديداً في الأردن

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلباً في السوق المحلية 87 ديناراً، مقابل 83.5 دينار للشراء، مسجلاً ارتفاعاً قدره 70 قرشاً.
وتاليا التسعيرة:
-
