الخميس 2025-10-16 05:20 م
 

الذهب يحطم رقماً قياسياً جديداً في الأردن

ذهب
ذهب
 
الخميس، 16-10-2025 05:16 م
الوكيل الإخباري-   شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية ارتفاعاً جديداً، اليوم الأربعاء ، بحسب التسعيرة الثانية الصادرة عن نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلباً في السوق المحلية 87 ديناراً، مقابل 83.5 دينار للشراء، مسجلاً ارتفاعاً قدره 70 قرشاً.

وتاليا التسعيرة:


Image1_1020251617158461051690.jpg
 
 
gnews

