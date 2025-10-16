أسعار الذهب تحطم الأرقام القياسية في الأردن الخميس

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا بين المواطنين، 86.3 دينارا لغايات البيع، مقابل 82.8 دينارا لغايات الشراء.
كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 98.75 دينارا، وعيار 18 إلى 76.5 دينارا، فيما وصل سعر عيار 14 إلى 58.1 دينارا لغايات البيع لدى محلات الصياغة.
