الخميس 2025-10-16 11:57 ص
 

أسعار الذهب تحطم الأرقام القياسية في الأردن الخميس

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الخميس، بمقدار 70 قرشاً للغرام الواحد، لتسجل مستوى قياسياً جديداً، بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغ
الخميس، 16-10-2025 10:03 ص

الوكيل الإخباري-    ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الخميس، بمقدار 70 قرشاً للغرام الواحد، لتسجل مستوى قياسياً جديداً، بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا بين المواطنين، 86.3 دينارا لغايات البيع، مقابل 82.8 دينارا لغايات الشراء.

كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 98.75 دينارا، وعيار 18 إلى 76.5 دينارا، فيما وصل سعر عيار 14 إلى 58.1 دينارا لغايات البيع لدى محلات الصياغة.

