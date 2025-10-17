3 إصابات بحادث تصادم قرب إشارة خو في الزرقاء - فيديو

الوكيل الإخباري - أصيب 3 أشخاص مساء الجمعة، إثر حادث تصادم وقع بين مركبتين بعد إشارة خو، بالقرب من مدينة الأمير محمد في محافظة الزرقاء، وفق مصدر أمني.

اضافة اعلان



وقال المصدر إنه تم إسعاف المصابين إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، حيث وصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.