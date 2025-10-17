الجمعة 2025-10-17 11:51 م
 

3 إصابات بحادث تصادم قرب إشارة خو في الزرقاء - فيديو

ب
من موقع الحادث
 
الجمعة، 17-10-2025 11:29 م

الوكيل الإخباري - أصيب 3 أشخاص مساء الجمعة، إثر حادث تصادم وقع بين مركبتين بعد إشارة خو، بالقرب من مدينة الأمير محمد في محافظة الزرقاء، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إنه تم إسعاف المصابين إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، حيث وصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.


وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

 

 
 
