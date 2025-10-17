بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة

الوكيل الإخباري- واصلت بلدية إربد الكبرى تنفيذ خطتها الشاملة لتعبيد الطرق وتجميل المدينة والمرافق العامة وتحسين تصريف مياه الأمطار في مختلف المناطق التابعة لحدودها، وتحسين واقع النظافة.

وأنهت بلدية إربد الكبرى أعمال صب وصيانة ساحة الحشائش في السوق المركزي بمساحة تتجاوز 2000 متر مربع، تمهيداً لاستخدامها لعرض وبيع الحشائش والورقيات، ويأتي ذلك بهدف التسهيل على التجار والمتسوقين، وتوفير مساحات إضافية داخل السوق لاستيعاب الكميات المتزايدة من هذه المواد، إلى جانب تخصيص مواقع للبرادات المحمّلة بالفواكه والخضار المستوردة، واستقبال منتجات موسم الحمضيات الذي بدأ مؤخراً.



وقامت كوارد البلدية بإزالة أحد المنحدرات المائلة "رمبة" التي أنشأها أحد المواطنين بطريقة خاطئة تمامًا في شارع الملكة نور بمنطقة الروضة، بعد أن قام بتعبيدها بالخلطة الإسفلتية الساخنة، نظرًا لأن بقاءها بالحال التي أُقيمت فيها يشكل خطراً حقيقيًا على المركبات المارة في الطريق، كونها مخالفة تمامًا للمواصفات الخاصة بإنشاء المنحدرات أو الرمبات، وترتفع عن مستوى الطريق بشكل واضح وبما يقارب 25 سم، كما أنها تسببت بإغلاق مسرب كامل من الطريق إذ بلغت مساحتها قرابة 4 أمتار، بما يخالف كل المواصفات المسموح بها ويشكل خطراً حقيقيًا على سلامة المركبات لا يمكن السكوت عليه.



وأجرت مديرية النظافة العامة في بلدية إربد الكبرى، حملة نظافة في المنطقة الواقعة أسفل جسر مجمع الأغوار الجديد، وتشمل إزالة بقايا بيوت قديمة تم هدمها في مراحل سابقة، وذلك ضمن أعمال البلدية لتجميل مدخل المدينة الغربي وفتح شارع جديد يسهل على سكان حي التركمان التنقل ويخفف الازدحامات في المنطقة.



ونفذت مديرية التنفيذ والصيانة، أعمال تعبيد متفرقة في عدد من مناطق المدينة، شملت عدداً من المواقع الحيوية التي تتطلب تدخلاً عاجلاً قبل حلول فصل الشتاء، وشملت الأعمال تعبيد إحدى الدخلات في منطقة الروضة نظراً للحاجة الماسّة إلى تحسين واقعها الخدمي، إلى جانب تنفيذ أعمال تعبيد للتوسعات والتعديلات المرورية التي أجرتها البلدية شمال ميدان محمد الدرة ومقابل مجمع سفريات إربد المركزي.



وقامت مديرية المشاريع الهندسية، العمل على رفع أغطية المناهل والجريلات في الشوارع التابعة لبلدية اربد الكبرى.



كما أجرت كوارد بلدية اربد أعمال التعبيد بالخلطة الإسفلتية الساخنة، وأعمال إعادة إنشاء الجزر الوسطية في شارع الأمير محمد، الممتد من إشارات النسيم ولغاية مجمع المستشفيات، وذلك ضمن أعمال البلدية في تهيئة البنية التحتية والطرق المؤدية إلى مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد.



وفي إطار سعيها المتواصل لتحسين الواقع المروري في المدينة وإيجاد حلول لأبرز مواقع الازدحامات، قامت بلدية إربد الكبرى، وبالتنسيق مع إدارة السير، بإغلاق الفتحة الواقعة في شارع الملكة نور مقابل أسواق القسطاس، توازيًا مع إنشاء مسرب للدوران والرجوع بنفس الشارع شمال ميدان محمد الدرة، مما يخفف حركة المركبات داخل حرم الدوار ويسهّل عمليات الدوران بسهولة.