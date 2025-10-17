مسؤول عسكري إسرائيلي: لدينا نقص حاد في القوى البشرية

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال وأجهزة الأمن أوصوا بعدم العودة للقتال في قطاع غزة، وطالبوا استخدام وسائل ضغط أخرى على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وفي السياق ذاته، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مطالبا إياها بالالتزام بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا إن "الوقت ينفد".
