الجمعة 2025-10-17 11:50 م
 

مسؤول عسكري إسرائيلي: لدينا نقص حاد في القوى البشرية

أرشيفية
 
الجمعة، 17-10-2025 10:57 م

الوكيل الإخباري-   نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول عسكري رفيع قوله، وجود نقص حاد في القوى البشرية بجيش الاحتلال، داعيا إلى تمديد فترة الخدمة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال وأجهزة الأمن أوصوا بعدم العودة للقتال في قطاع غزة، وطالبوا استخدام وسائل ضغط أخرى على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).


وفي السياق ذاته، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مطالبا إياها بالالتزام بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا إن "الوقت ينفد".

 
 
