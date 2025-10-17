مسؤول عسكري إسرائيلي: لدينا نقص حاد في القوى البشرية

الوكيل الإخباري- نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول عسكري رفيع قوله، وجود نقص حاد في القوى البشرية بجيش الاحتلال، داعيا إلى تمديد فترة الخدمة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال وأجهزة الأمن أوصوا بعدم العودة للقتال في قطاع غزة، وطالبوا استخدام وسائل ضغط أخرى على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).