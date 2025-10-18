وزير الحرب الأمريكي يحضر لقاء ترامب وزيلينسكي مرتديا ربطة عنق بألوان العلم الروسي

في حين تتواجد الألوان الأبيض والأزرق والأحمر أيضا على علم الولايات المتحدة، حيث تعتبر ألوانا وطنية، إلا أن ما أضاف طرافة للموقف هو أن الألوان على ربطة عنق وزير الحرب الأمريكي، الذي كان جالسا مقابل زيلينسكي، كانت مرتبة بنفس الترتيب الموجود على العلم الروسي: أبيض في الأعلى، يليه أزرق، ثم أحمر، وتحتها مزيج آخر من نفس الألوان الثلاثة.
والتقى فلاديمير زيلينسكي ترامب على أمل تأمين نقل صواريخ "توماهوك" إلى كييف، على الرغم من تحذيرات موسكو من أن ذلك سيكون خطوة نحو مستوى جديد من التصعيد.
وقدم الوفد الأوكراني، الذي وصل إلى واشنطن، عرضا للرئيس ترامب حول كيفية استخدام كييف صواريخ "توماهوك" في حال تسلمتها، وتأثيرها على العمل العسكري.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب لزيلينسكي: حان الوقت لإبرام صفقة وإنهاء الصراع في أوكرانيا
-
الرئيس الأميركي: بوتين يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا
-
صندوق النقد الدولي: إنفاق أوروبا على الطاقة مرتفع للغاية
-
البيت الأبيض: إذا استمر الإغلاق الحكومي شهرا أو اثنين فلن تكون هناك رواتب للموظفين
-
ترامب يعلن عزمه لقاء شي جين بينغ في كوريا الجنوبية
-
ترامب يتجه لاتخاذ إجراءات مكثفة إذا استمر الإغلاق الحكومي لما بعد الأحد
-
المسعفون الأتراك ينتظرون الضوء الأخضر من الاحتلال لدخول قطاع غزة
-
بوتين: روسيا خفضت انتاج النفط بواقع 1% العام الحالي