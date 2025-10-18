السبت 2025-10-18 01:44 ص
 

وزير الحرب الأمريكي يحضر لقاء ترامب وزيلينسكي مرتديا ربطة عنق بألوان العلم الروسي

جانب من اللقاء
 
الوكيل الإخباري- حضر وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي مرتديا ربطة عنق بالألوان الثلاثية للعلم الروسي.

في حين تتواجد الألوان الأبيض والأزرق والأحمر أيضا على علم الولايات المتحدة، حيث تعتبر ألوانا وطنية، إلا أن ما أضاف طرافة للموقف هو أن الألوان على ربطة عنق وزير الحرب الأمريكي، الذي كان جالسا مقابل زيلينسكي، كانت مرتبة بنفس الترتيب الموجود على العلم الروسي: أبيض في الأعلى، يليه أزرق، ثم أحمر، وتحتها مزيج آخر من نفس الألوان الثلاثة.

والتقى فلاديمير زيلينسكي ترامب على أمل تأمين نقل صواريخ "توماهوك" إلى كييف، على الرغم من تحذيرات موسكو من أن ذلك سيكون خطوة نحو مستوى جديد من التصعيد.


وقدم الوفد الأوكراني، الذي وصل إلى واشنطن، عرضا للرئيس ترامب حول كيفية استخدام كييف صواريخ "توماهوك" في حال تسلمتها، وتأثيرها على العمل العسكري.

 

