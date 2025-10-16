هكذا ردت روسيا على طلب تسليم بشار الأسد

الوكيل الإخباري- رد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على عدة أسئلة حول المواضيع التي بحثت خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري أحمد الشرع خلال محادثاتهما أمس في موسكو. اضافة اعلان





وقال بيسكوف: "فيما يتعلق بالقواعد، كان الموضوع مطروحا على جدول الأعمال. هذا ما أريد أن أخبركم به".



وردا على سؤال حول ما إذا كان الشرع قد طالب بتسليم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، أجاب بيسكوف: "ليس لدينا ما نقوله عن الأسد في هذا السياق".



وأضاف المتحدث باسم الكرملين ردا على سؤال وكالة "تاس" حول زيارة بوتين إلى سوريا: "لا، لم يبحث هذا الأمر خلال المحادثات التي عقدت أمس. ولكن من ناحية أخرى، يمكن توجيه مثل هذه الدعوات عبر القنوات الدبلوماسية".

