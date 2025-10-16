هكذا ردت روسيا على طلب تسليم بشار الأسد

وقال بيسكوف: "فيما يتعلق بالقواعد، كان الموضوع مطروحا على جدول الأعمال. هذا ما أريد أن أخبركم به".
وردا على سؤال حول ما إذا كان الشرع قد طالب بتسليم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، أجاب بيسكوف: "ليس لدينا ما نقوله عن الأسد في هذا السياق".
وأضاف المتحدث باسم الكرملين ردا على سؤال وكالة "تاس" حول زيارة بوتين إلى سوريا: "لا، لم يبحث هذا الأمر خلال المحادثات التي عقدت أمس. ولكن من ناحية أخرى، يمكن توجيه مثل هذه الدعوات عبر القنوات الدبلوماسية".
-
أخبار متعلقة
-
زلزال بقوة 6,5 درجات يضرب مقاطعة بابوا الإندونيسية
-
ترامب يزور اليابان في نهاية الشهر الحالي
-
ترامب: حماس تحفر بالفعل للبحث عن المزيد من الرهائن
-
وزير المالية السوري: لن ننتظر المؤسسات الدولية لتنفيذ إصلاحاتنا
-
الخزانة الأمريكية: الإغلاق الحكومي قد يكلف الاقتصاد 15 مليار دولار أسبوعيا
-
ترامب يستعد لإعلان هام اليوم بعد الاستماع لتقرير استخباراتي
-
مستشار أميركي: التخطيط جار لتشكيل قوة دولية في غزة
-
جنرال أمريكي يكشف عن الهدف المحتمل لصواريخ "توماهوك"