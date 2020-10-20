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الثلاثاء، 20-10-2020 09:03 ص

الصين تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 19 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، جميعها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني، فيما لم يسجل اي اصابات محلية بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضيةً.

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وذكرت اللجنة الصحية الوطنية في تقريرها اليومي أن ثلاث حالات جديدة يشتبه في اصابتها بكوفيد-19 وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني سجلت في بلدية شانغهاي، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض.

 

وحتى نهاية يوم الاثنين، تم تسجيل ما اجماليه 3142 حالة وافدة في البر الرئيسي الصيني، بينها 2897 حالة خرجت من المستشفيات بعد تعافيها، ولم تسجل حالات وفاة مرتبطة بالمرض من بين الحالات الوافدة.

 

وقالت اللجنة ان 403 حالات دون أعراض بينها 402 من خارج البر الرئيسي الصيني لا تزال تخضع للملاحظة الطبية.

 

المصدر: بترا



 




 

 


 

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