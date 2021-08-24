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الثلاثاء، 24-08-2021 08:50 ص

الصين تسجل 35 إصابة جديدة بكورونا جميعها حالات وافدة

الصين


الوكيل الإخباري - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين‭ ‬تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي ارتفاعا من 21 في اليوم السابق.

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وقالت اللجنة إن جميع الحالات الجديدة واردة من الخارج باستثناء حالة واحدة.

 

ولم تسجل الصين أي إصابة ناجمة عن عدوى محلية في اليوم السابق.


وذكرت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 9 حالات، انخفاضا من 16 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.


ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 94687 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.


إلى ذلك أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين عن النجاح في وقف انتشار "كوفيد – 19" في البلاد.


وأفادت السلطات الصحية الصينية بأن أمس الأحد، هو اليوم الأول، منذ شهر يوليو، الذي لم تسجل فيه داخل البلاد أي حالة إصابة أو انتقال للعدوى، مشيرة إلى تسجيل 21 حالة إصابة جديدة في البلاد، لكنها كلها وافدة.

 

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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