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الخميس، 19-08-2021 11:44 ص

الصين تسجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صين


الوكيل الإخباري - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، إن البر الرئيسي سجل 46 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الأربعاء، ارتفاعا من 28 في اليوم السابق له.

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وذكرت اللجنة أن خمس حالات من الإصابات الجديدة ناتجة عن عدوى محلية، انخفاضا من ست قبل يوم.


وبلغ عدد الإصابات دون أعراض، والتي لا تصنفها الصين إصابات مؤكدة، 30 إصابة، ارتفاعا من 17 في اليوم السابق.


ولم تُسجل أي وفيات جديدة.


ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي حتى الأربعاء 94546 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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