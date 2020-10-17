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السبت، 17-10-2020 03:20 م

سعي لجعل اللقاحات منتجا عالميا عاما

الصين تعتزم توفير لقاح كورونا للدول النامية بأسعار مناسبة

لقاح
توضيحية


الوكيل الإخباري - كشف وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، عن اعتزام الصين بذل الجهود، قدر استطاعتها، من أجل تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، ومنح الأولوية لاحتياجات البلدان النامية لمثل هذا اللقاح.

وأضاف وانغ في مقابلة مع وكالة "شينخوا" أن المعركة العالمية ضد الفيروس لن تحقق نصرا نهائيا، إلا حينما تخلو جميع البلدان منه، لافتا إلى أن اللقاحات هي "السلاح النهائي" في التغلب على المرض.

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ولفت أن الصين شاركت مع منظمة الصحة العالمية في الوقت المناسب خلال المراحل الأولى لتفشي المرض، لتهيئة الظروف اللازمة لتطوير اللقاحات على مستوى العالم.


وقال وانغ ، إنه يتعين على المجتمع الدولي التعاون، مشددا على "ضرورة عدم  احتكار الموارد في هذا الإطار".


وأكد أن "الصين تعتزم السعي بجدية وقوة للوفاء بالتزامها نحو جعل اللقاحات منتجا عالميا عاما، متى يتم إنجاز تطويرها واستخدامها بنجاح، كما تعتزم المساهمة في إمكانية حصول البلدان النامية على اللقاحات بأسعار معقولة، ما يشمل رابطة دول جنوب شرق آسيا".


وأشار أن الصين مستعدة لمساعدة المزيد من البلدان على الحصول على اللقاحات وشرائها بأسعار معقولة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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