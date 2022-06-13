الإثنين 13-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

روسيا تحصد 93 مليار يورو من صادرات الطاقة خلال 100 يوم

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لغايات التعيين- أسماء

أسعار الذهب محلياً اليوم الإثنين

تنمية أموال الأيتام تقرر تأجيل قسط حزيران

مشاريع كبرى بـ 3 مليار دولار من الصندوق السعودي الأردني

ديون القطاع العام لدى البنوك ترتفع 267 مليونا

الين الياباني يهبط إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً أمام الدولار

المحاسنة: نسبة تخزين سدود الشرب بوادي الأردن تكاد تكون معدومة

وفيات الاثنين13-6-2022

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

الإثنين، 13-06-2022 09:44 ص

الصين تعلن عن تفشي شرس لفيروس كورونا في بكين

127-165057-corona-china-capital-beijing_700x400


الوكيل الإخباري - وصفت سلطات العاصمة الصينية بكين التفشي الجديد لفيروس كورونا بأنه "شرس"، موضحة أن مصدره كان حانة في إحدى المناطق الراقية بالعاصمة.

اضافة اعلان

وذكرت السلطات أن الفيروس انتشر في 14 منطقة أخرى في البلاد.


وتعرضت بكين مرة أخرى لتفجر الوباء بعد أيام قليلة فقط من إعلانها إعادة فتح حذرة للأماكن العامة. 


وشهدت المدينة أقوى عدوى عنقودية ناجمة عن حانة في أحد أكثر شوارع وسط المدينة ازدحاما بمقياس وشدة أكبر من جميع الحالات السابقة، مما أدى إلى 166 إصابة ذات صلة في أربعة أيام. 


وقال مسؤولو الصحة بالمدينة إن الإصابات المؤكدة حتى الآن مرتبطة بالانتشار الذي بدأ في حانة "هيفن سوبر ماركت" في منطقة سانليتون يوم الخميس، مشيرين إلى أن غالبيتهم العظمى من رواد الحانة.


هذا، وأبلغت بكين عن 33 إصابة جديدة يوم الأحد، وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 1997 في أحدث تفش منذ اكتشاف الحالة الأولى في 22 أبريل، حسبما ذكرت السلطات الصحية بالمدينة.


إلى ذلك، أعلن تشاويانغ أكثر أحياء بكين كثافة سكانية عن عزمه إجراء ثلاث جولات من الفحص الجماعي لاحتواء انتشار "شرس" لمرض كوفيد-19 ظهر في حانة ومنطقة تسوق الأسبوع الماضي، بعد فترة وجيزة من تخفيف المدينة للقيود التي فرضت أثناء موجة تفشّ في أبريل الماضي.


وأوضح مسؤولون للصحفيين، أن الفحص الجماعي سيبدأ بين يومي الاثنين والأربعاء في حي تشاويانغ الذي تقع به الحانة.

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا عالم

10 آلاف وفاة بكورونا خلال أسبوع عالمياً

eEphr

اكتشاف نوع فرعي جديد لمتحور أوميكرون في روسيا

127-190024-beijing-delays-schools-covid-19_700x400

بكين تؤجل إعادة فتح المدارس بعد موجة إصابات جديدة بكورونا

الإمارات-تسجل-1179-حالة-إصابة-جديدة-بـ-كورونا

الإمارات تسجل 1179 إصابة جديدة بفيروس كورونا

e

العراق: اعتماد بطاقة التلقيح ضد كورونا للمسافرين وإلغاء بي سي آر

وفاة كورونا

ارتفاع وفيات كورونا حول العالم إلى أكثر من 6.3 مليون

أخبار متعلقة
2022-637899698646024905-602

المغرب.. وفاة واحدة و438 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

thumbs_b_c_afd65ba102a33c50ef864c61d86d6529

موسكو: إيطاليا نسيت المساعدات الروسية لها في جائحة كورونا

20d9f2e41a8eed4386b96dcb3f4ce5c7

المغرب يمدد الطوارئ الصحية مجدداً رغم تحسن الوضع الوبائي

thumbs_b_c_339d9489c663ac2a9c72678c442da13d

ارتفاع طفيف بإصابات كورونا في العراق

4238088

استئناف المزيد من أنشطة الأعمال في مناطق من شنغهاي اعتباراً من يونيو

Women wear face masks and plastic raincoats as a protection from coronavirus in Shanghai, China February 17, 2020. REUTERS OK

الصين.. شانغهاي توقف انتقال العدوى المجتمعية لكورونا في معظم أحيائها