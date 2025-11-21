مقتل طيار بتحطّم مقاتلة هندية في معرض دبي للطيران

06:11 م

الوكيل الإخباري- قضى طيّار في تحطّم طائرة مقاتلة هندية خلال عرض جوي ضمن معرض دبي للطيران الجمعة، بحسب بيان أصدرته حكومة دبي.





وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في منشور عبر منصة اكس، "في حادث مؤلم وقع منذ قليل، لقي طيار تابع للقوات الجوية الهندية حتفه حيث تحطمت طائرته المقاتلة من طراز تيجاس متعددة المهام خلال مشاركتها في العرض الجوي المصاحب لمعرض دبي للطيران".



وباشر سلاح الجو الهندي تحقيقا لتحديد سبب الحادث.



وأعرب في بيان عن "أسف عميق لمقتل طيار"، مؤكدا "وقوفه إلى جانب عائلته المفجوعة".



وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس إن الطائرة الحربية قامت بالتفاف على علوّ منخفض قبل أن تتحطّم وتشتعل فيها النيران على بُعد حوالى 1,6 كيلومتر من مكان العرض.



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل، الطائرة وهي تسقط بسرعة وتشتعل فيها النيران عند ارتطامها، وسط ذهول المتفرجين.



وتصاعد عمود من الدخان من موقع التحطم بينما هرعت سيارات الإسعاف نحوه.