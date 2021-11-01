الصين تقدم لمصر 2 مليون جرعة من لقاح كورونا كهدية

الوكيل الإخباري-استقبلت وزارة الصحة والسكان المصرية 2 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا "سينوفاك" بمطار القاهرة مقدم من الحكومة الصينية، فى إطار التعاون المشترك بين مصر والصين لمواجهة الجائحة.



وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه سيتم إدخال الشحنة الجديدة لمعامل هيئة الدواء للتحليل ثم تخرج ليتم توزيعها على مراكز اللقاحات، وأضافت أن اللقاح آمن وفعال .

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من جانبه قال السفير الصيني في مصر: "وصل اللقاح الصيني مرة أخرى! في ضوء تنفيذ إعلان الرئيس الصيني شي جين بينغ الهام بشأن استخدام اللقاح الصيني كمنتج عام عالمي، وصلت دفعة جديدة من اللقاح الصيني تحتوي على 2 مليون جرعة إلى القاهرة، وهي مقدمة من الحكومة الصينية للحكومة المصرية في الأول من نوفمبر".

روسيا اليوم

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