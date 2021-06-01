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الثلاثاء، 01-06-2021 08:35 ص

تقدم في حملة التطعيم

المغرب يعلن تخفيف قيود كورونا

مغرب
توضيحية


الوكيل الإخباري - قررت الحكومة المغربية، مساء الإثنين، تخفيف الإجراءات الرامية لاحتواء جائحة كورونا "إثر النتائج الإيجابية المسجلة في منحنى الإصابة بالفيروس، والتقدم المحرز في حملة التطعيم".

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وأفاد بيان حكومي في البلاد ، بأن التدابير الجديدة التي ستطبق اعتبارا من 1 يونيو "تشمل السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة لأقل من 50 شخصا، والتجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأقل من 100 شخص، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المغربية في حالة تجاوز هذا العدد، وكذا تحديد الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي عند 75 في المائة".


كما تشمل التدابير "افتتاح المسارح وقاعات السينما والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، والسماح لقاعات الحفلات والأفراح بالاشتغال في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، على ألا يتجاوز عدد الحضور 100 شخص، وكذا السماح بارتياد الفضاءات الشاطئية، مع ضرورة احترام التباعد الجسدي، بالإضافة إلى فتح المسابح العمومية في حدود 50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية".

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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