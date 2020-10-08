الهند: 971 وفاة و78524 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري- أعلنت الهند، اليوم الخميس، عن تسجيل 971 وفاة و78524 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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ونقلت وكالة الانباء الهندية (نيودلهي) عن السلطات الصحية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6 ملايين و835655 اصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 104555.



وكان عدد الوفيات في الهند قد تجاوز المئة ألف، يوم السبت الماضي، لتصبح الهند ثالث بلد بالعالم يجتاز هذا الحاجز، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، ولا يظهر الوباء فيها أي علامة على التراجع.



وخففت السلطات الهندية الأسبوع الماضي بعض القيود وسمحت للولايات بفتح المدارس ودور العرض السينمائي.



