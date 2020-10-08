الخميس 08-10-2020
الوكيل الاخباري

إعلان هام من ديوان الخدمة المدنية

فقدان محفظة في إربد

تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في الرمثا

الحجاوي للوكيل : الوضع خطر وقد نضطر لزيادة أيام الحظر

توجـه حكومي لإعادة النظر بالحظر الشامل

مسار معين لمصابي كورونا داخل طوارئ البشير

17 مصابا بكورونا بحالة حرجة في مستشفى الأمير حمزة

أسعار الذهب الخميس 8/10/2020

وفيات الخميس 8/10/2020

أجواء حــارة اليوم




الخميس، 08-10-2020 11:58 ص

الهند: 971 وفاة و78524 إصابة جديدة بكورونا

640


الوكيل الإخباري- أعلنت الهند، اليوم الخميس، عن تسجيل 971 وفاة و78524 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

اضافة اعلان

ونقلت وكالة الانباء الهندية (نيودلهي) عن السلطات الصحية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6 ملايين و835655 اصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 104555.


وكان عدد الوفيات في الهند قد تجاوز المئة ألف، يوم السبت الماضي، لتصبح الهند ثالث بلد بالعالم يجتاز هذا الحاجز، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، ولا يظهر الوباء فيها أي علامة على التراجع.


وخففت السلطات الهندية الأسبوع الماضي بعض القيود وسمحت للولايات بفتح المدارس ودور العرض السينمائي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
EjoNShLWAAA_Trs

فرنسا: 80 وفاة و18 ألف إصابة جديدة بكورونا

-698041107

غزة: وفاة و51 إصابة جديدة بفيروس كورونا

000_1Q00AC_797413_highres

المكسيك: 378 وفاة و4580 إصابة جديدة بكورونا

06dcb570-3d38-4aa0-8b92-255cb5a270fa

سوريا: 3 وفيات و47 إصابة جديدة بفيروس كورونا

5ee1c94e2eeaf

الصين: 11إصابة جديدة بكورونا جميعها لوافدين

عن

17 مصابا بكورونا بحالة حرجة في مستشفى الأمير حمزة

أخبار متعلقة
0

الهند.. عدد الوفيات بكورونا يتجاوز مئة ألف

image

الهند: 1247 وفاة و94 ألف اصابة بكورونا

5ed73a964c59b77328552b64

الهند: 1247 وفاة و94 ألف اصابة بكورونا

1-1361728

الهند: 1290 وفاة و 90 ألف إصابة بكورونا

1-1361728

الهند: 1054وفاة و84 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

1-1361728

الهند تسجل 1136 وفاة و92071 اصابة جديدة بكورونا