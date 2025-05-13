وزير الخارجية السوري: إعلان ترامب رفع العقوبات يمثل نقطة تحول للشعب السوري

08:39 م

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الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الثلاثاء، إن سوريا ترحب بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة بشأن رفع العقوبات عن سوريا. اضافة اعلان





وأضاف الشيباني أن ترامب قادر على تحقيق اتفاق سلام تاريخي، وتحقيق انتصار للمصالح الأميركية في سوريا.



وأشار إلى أن سوريا تنظر إلى إعلان ترامب بإيجابية كبيرة، مؤكداً أن دمشق مستعدة لتعزيز العلاقات مع واشنطن على أساس الاحترام والثقة المتبادلة والمصالح المشتركة.



وأوضح الشيباني أن إعلان ترامب يشير إلى نقطة تحول محورية للشعب السوري بعد حرب مدمرة استمرت لسنوات.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، الثلاثاء، رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أنها أدت دوراً مهماً، لكن حان الوقت للمضي قدماً.



وقال ترامب خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي في الرياض: "سآمر برفع العقوبات عن سوريا؛ لمنحها فرصة للتألق".



وأضاف: "حان وقت تألقها. سنوقف جميع العقوبات. حظاً سعيداً يا سوريا، أظهري لنا شيئاً مميزاً للغاية".