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الجمعة، 24-12-2021 07:17 م

الولايات المتحدة ترفع قيود السفر عن 8 دول افريقية بسبب أوميكرون

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الوكيل الإخباري - قال البيت الأبيض، الجمعة، إن إدارة الرئيس جو بايدن سترفع قيود السفر التي فرضتها الشهر الماضي على 8 دول في جنوب القارة الإفريقية، بسبب مخاوف من الانتشار السريع لمتحور أوميكرون.

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وقال مسؤول كبير، تأكيدا لتقرير نشرته وكالة رويترز، في وقت سابق، إن الأجانب الذين مُنعوا من دخول الولايات المتحدة لأنهم كانوا في واحدة من الدول الثماني خلال الأربعة عشر يوما السابقة سيتم السماح لهم مرة أخرى بركوب الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة بعد الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 31 كانون الأول/ديسمبر.


ومنعت الولايات المتحدة في 29 تشرين الثاني تقريبا جميع المواطنين غير الأميركيين الذين كانوا في جنوب افريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وموزامبيق ومالاوي من الدخول بسبب المتحور "أوميكرون" الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا.


وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كيفن مينوس عبر "تويتر" إن بايدن سيرفع قيود السفر المؤقتة المفروضة على دول الجنوب الأفريقي ابتداء من 31 كانون الأول.


وأضاف أن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أوصت بالقرار.
رويترز

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