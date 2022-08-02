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الثلاثاء، 02-08-2022 10:35 ص

انتكاسة لبايدن.. مسحة كورونا إيجابية بعد فحصين سلبيين

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الوكيل الإخباري - قال طبيب الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الاثنين، إن اختبار الأخير للكشف عن "كوفيد-19" جاء "إيجابيا كما كان متوقعا"، مضيفا أن الرئيس "ما زال يشعر بأنه على ما يرام، وسيواصل إجراءات العزل".

وقال كيفن أوكونور في رسالة نشرتها الرئاسة أن الرئيس الديموقراطي البالغ من العمر 79 عامًا لا يزال في الحجر "حرصا منه على حماية" من حوله.

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وكانت نتيجة فحص جو بايدن إيجابية في 21 يوليو مع "أعراض خفيفة" وخرج من الحجر، الأربعاء، بعد أن جاءت نتيجة اختباره سلبية.

 

لكن نتيجة فحصه ظهرت إيجابية مرة أخرى، السبت، وهذا أمر محتمل لدى المرضى الذين تلقوا العلاج مثله بدواء باكسلوفيد.

 

يعمل هذا العلاج المضاد للفيروسات من مختبر فايزر عن طريق الحد من قدرة الفيروس على التكاثر، وبالتالي إبطاء تفشي المرض.


يوصى باستخدامه في الولايات المتحدة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة الشديدة بالمرض، ويدخل الرئيس الأميركي ضمن هذه الفئة بسبب سنه.

 

 

سكاي نيوز 

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