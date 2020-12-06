ايران : سنقدم للعالم انجازات علمية في مجال مكافحة فيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي أن طهران لديها أوراق رابحة ستعرضها للعالم بشأن لقاح كورونا، وستحقق إنجازات عظيمة في هذا المجال.

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وخلال اجتماع مع قادة القوات المسلحة الإيرانية ومنظمة التعبئة، أشار نمكي إلى التعاون والمشاركة الجيدة للقوات المسلحة مع وزارة الصحة في مسار مكافحة كورونا، وقال: "موضوع إدارة كورونا ليس مرتبطا فقط بوزارة الصحة، بل مرتبط بإدارة نظام الجمهورية الإسلامية، لكي نتمكن من القيام بإجراءات ولكي نحافظ على سمعتنا لدى الشعب".



ولفت إلى أن إيران متقدمة على العديد من الدول في مجال كورونا، فمثلا هي متقدمة على أمريكا بنسبة خمسة إلى واحد، رغم أن إيران تتحمل مصاعب كبيرة فرضت عليها.

المصدر - روسيا اليوم



