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السبت، 25-02-2023 03:08 م

بريطانيا تسجل 8 حالات إصابة ووفاة واحدة بسبب كورونا

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الوكيل الإخباري - سجلت بريطانيا 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة بسبب الفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية يوم الجمعة.

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وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 24 مليونا و574 ألفا و831 ، والوفيات إلى 219 ألفا و721.


وأظهرت البيانات أيضا أنه تم إعطاء 151 مليونا و248 ألفا و820 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.


يُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

 

الشروق

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