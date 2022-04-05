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الثلاثاء، 05-04-2022 01:35 م

بريطانيا تضيف 9 أعراض جديدة تُضاف إلى القائمة الرسمية لكورونا

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الوكيل الاخباري- اعلنت السلطات الصحية البريطانية أن قائمة الأعراض الرسمية لكوفيد-19 اتسعت لتضم تسع علامات جديدة على الإصابة بفيروس كورونا.

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وقالت هيئة البي بي سي اليوم الثلاثاء، إن صفحة التوعية الخاصة بوكالة الصحة العامة في بريطانيا، تضمنت الآن تسعة أعراض جديدة هي التهاب الحلق وألم العضلات وضيق التنفس والشعور بالتعب أو الإنهاك ووجع الجسد والصداع وأنف مسدود أو سيلان وفقدان الرغبة في الأكل والإسهال.


وحذرت وزارة الصحة البريطانية من أن العديد من تلك الأعراض الجديدة شبيهة جدا لتلك الناجمة عن البرد أو الإنفلونزا.


واشارت الهيئة إلى أن الأعراض الأساسية للإصابة بكوفيد والتي اكتشفت في بريطانيا هي الحرارة وسعال متواصل وفقدان حاسة الشم او التذوق، ثم اضيفت لها الان الاعراض التسعة المذكورة. 

 

بترا

 




 

 


 

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