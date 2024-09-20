اغلاق معبر الكرامة بشكل كامل في كلا الاتجاهين

الوكيل الإخباري- اعلنت الادارة العامة للمعابر و الحدود الفلسطينية بأن معبر الكرامة يوم غداً السبت الموافق 21/09/2024م ، مغلق بشكل كامل في كلا الاتجاهين .

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