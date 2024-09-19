شركات الدخان : اعادة اسعار جميع انواع السجائر وفقاً لهذه الاسعار

ووفق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لموقع الوكيل الاخباري تم التنسيق مع إدارة هذه الشركات بإعادة أسعار جميع الكميات التي بيعها خلال الأسبوع الحالي وفقا للأسعار التي تم تحديدها في الكتب التي تم توجيهها إليهم اليوم من المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات دون أي زيادة تذكر وبما يتوافق مع النظام رقم 62 لسنة 2024 المعدل لنظام الضريبة الخاصة
وكان الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قد وجه في وقت سابق اليوم كتب رسمية لجميع شركات السجائر في المملكة طلب فيها من هذه الشركات ضرورة التقيد والالتزام بأسعار أنواع السجائر التي تنتجها هذه الشركات وتم ارفاق أسماء وأنواع هذه المنتجات واسعارها قبل التعديل والاسعار المقرر الالتزام بها بعد التعديل.
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