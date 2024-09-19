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شركات الدخان : اعادة اسعار جميع انواع السجائر وفقاً لهذه الاسعار

سجائر
سجائر
الخميس، 19-09-2024 04:51 م

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -  أبدت شركات التبغ والسجائر في المملكة تجاوبها السريع مع طلب مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي بالالتزام التام بزيادة أسعار السجائر بواقع 100 فلس لكل علبة سجائر كما ورد في النظام رقم 62 لسنة 2024 المعدل لنظام الضريبة الخاصة والتقيد بهذه الزيادة حسب ما ورد في الكتب الموجهة من مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وقيامها بتوفيق أسعار منتجاتها من السجائر وذلك بزيادة 100 فلس لكل علبة سجائر والايعاز لجميع سلاسل التوزيع للالتزام بذلك وجاء ذلك بكتب رسمية تم توجيهها للدائرة مساء اليوم.

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ووفق  دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لموقع الوكيل الاخباري تم التنسيق مع إدارة هذه الشركات بإعادة أسعار جميع الكميات التي بيعها خلال الأسبوع الحالي وفقا للأسعار التي تم تحديدها في الكتب التي تم توجيهها إليهم اليوم من المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات دون أي زيادة تذكر وبما يتوافق مع النظام رقم 62 لسنة 2024 المعدل لنظام الضريبة الخاصة


وكان الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قد وجه في وقت سابق اليوم كتب رسمية لجميع شركات السجائر في المملكة طلب فيها من هذه الشركات ضرورة التقيد والالتزام بأسعار أنواع السجائر التي تنتجها هذه الشركات وتم ارفاق أسماء وأنواع هذه المنتجات واسعارها قبل التعديل والاسعار المقرر الالتزام بها بعد التعديل.

 
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