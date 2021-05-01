بلغاريا تسمح للروس الملقحين بـ سبوتنيك V بدخولها

الوكيل الإخباري - أعلنت نائب رئيس الوزراء البلغاري بالوكالة، وزيرة السياحة، ماريانا نيكولوفا، أن بلغاريا فتحت حدودها أمام السياح الروس الذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا.

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وقالت في حديثها لوكالة "تاس" الروسية: "ابتداء من 1 مايو الجاري تفتح بلغاريا الموسم السياحي الصيفي. وتم إدخال لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى قائمة اللقاحات التي وافقت عليها وزارة الصحة البلغارية، الأمر الذي سيسمح للسياح الروس الذين تم تلقيحهم، وكذلك السياح من الدول الأخرى، الذين يقدمون وثيقة حول تلقيحهم الكامل لا قبل أكثر من 14 يوما من موعد عبورهم للحدود، بالدخول الحر إلى أراضي البلد".



ودققت أن الهيئات القنصلية ومراكز التأشيرات البلغارية ستستأنف عملها في الأراضي الروسية في 5 مايو الجاري، مشيرة إلى أن تنسيق الرحلات السياحية والنظامية بين البلدين لا يزال مستمرا.



وتابعت: "تواصل روسيا وبلغاريا حوارهما ونتوقع حل المسألة حول استئناف الرحلات الجوية النظامية. وتشارك هيئات الدولة المعنية في هذه العملية بنشاط. وعبر الجانب البلغاري عن رغبته في بدء العمل واستعداده لذلك، وفي الوقت الراهن نتوقع قرارا من السلطات الروسية.

وسيؤثر استئناف الرحلات الجوية النظامية وغير النظامية على السيل السياحي إلى بلغاريا. ونعتقد أن اهتمام السياح البلغاريين بالرحلات السياحية إلى روسيا سينشط وسيتوسع أيضا بعد فتح الحدود الروسية".

المصدر : روسيا اليوم