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الإثنين، 19-07-2021 12:01 م

تراجع طفيف في عدد الإصابات والوفيات اليومية بكورونا في روسيا

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الوكيل الإخباري- أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، عن تسجيل 719 حالة وفاة و24633 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، انخفاضا عن 764 وفاة و25018 إصابة في الإحصائية السابقة.

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وبذلك وصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 5 ملايين و982766، منها 149138 حالة وفاة، حسب التقرير اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.


وذكر التقرير، أن 18764 مريضا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع حصيلة المتعافين إلى 5 ملايين و359995 شخصا.


ووفقا لحسابات المركز، فإنه رغم نزول الإصابات تحت عتبة الـ 25 ألف حالة للمرة الأولى منذ 4 أيام، يظل مؤشر انتشار العدوى في عموم البلاد على مستوى 1,02، وهو متوسط عدد الأشخاص الذين ينقل لهم عدوى مصاب كورونا. 


وبين الاستثناءات القليلة، العاصمة موسكو التي تراجع فيها هذا المؤشر إلى 0,93، حيث سجلت المدينة، اليوم الأثنين، 4007 إصابات جديدة مقابل 4357 إصابة يوم أمس الأحد، مع تسجيل 103 وفيات جديدة مقابل 106 وفيات يوم أمس الأحد.


وفي مقاطعة موسكو، ثاني أكبر بؤرة للوباء، تم رصد 2504 إصابات و22 وفاة خلال يوم بعدما كان العدد 2554 إصابة و24 وفاة في إحصائية يوم أمس الأحد.


وشهدت الحالة الوبائية في مدينة بطرسبورغ، استقرارا هشا مع تسجيل 1938 إصابة و102 وفاة مقابل 1941 إصابة و101 وفاة يوم أمس الأحد.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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