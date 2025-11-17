مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة شقيقة سفير دولة فلسطين

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة في منطقة عبدون، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى السفير خيري وذوي الفقيدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
-
أخبار متعلقة
-
الرواشدة وأبو الرب تحققان برونزيتين بدورة "التضامن الإسلامي"
-
الحنيطي يستقبل نائب وزير الدفاع السيراليوني
-
بحث تنشيط القطاع التجاري والسياحي في إربد
-
انطلاق سباق اختراق الضاحية في جامعة الحسين بن طلال تحت شعار "نعم للحياة .. لا للمخدرات"
-
خدمة العلم تتصدر مواقع التواصل .. وترقّب واسع لإعلان الدفعة الأولى
-
الملكة تلتقي بسيدات من المفرق وتشاركهن الغداء في أم الجمال
-
"بالحوار نبني بيئية جامعية آمنة" حوارية في جامعة مؤتة
-
الوزير البطاينة : منيح ابني أخذ صفر !