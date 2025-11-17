الإثنين 2025-11-17 10:26 م
 

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة شقيقة سفير دولة فلسطين

الإثنين، 17-11-2025 08:38 م
الوكيل الإخباري-  مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى سفير دولة فلسطين في الأردن عطا الله خيري، بوفاة شقيقته آمنه خيري.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة في منطقة عبدون، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى السفير خيري وذوي الفقيدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


Image1_11202517203755421335064.jpg
 
 
