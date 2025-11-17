الإثنين 2025-11-17 08:41 م
 

"بالحوار نبني بيئية جامعية آمنة" حوارية في جامعة مؤتة

ي
جانب من الفعالية
 
الإثنين، 17-11-2025 07:50 م

الوكيل الإخباري-  نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة بالتعاون مع مديرية الأمن العام حوارية بعنوان (بالحوار نبني بيئة جامعية آمنة) بحضور مدير شرطة محافظة الكرك العميد غازي الرعود وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية وحشد من طلبة الجامعة وأفراد المجتمع المحلي.

اضافة اعلان


وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور ماهر المبيضين، إن هذه الفعالية تهدف إلى تعزيز الوعي الأمني والمجتمعي لدى الطلبة، وإشراكهم في العملية الأمنية، وترسيخ السلوكيات الإيجابية، وتمكينهم من استثمار طاقاتهم في خدمة المجتمع، في إطار التزام الجامعة بدورها في خدمة المجتمع المحلي.


وأكد المبيضين أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية ومديرية الأمن العام في توفير بيئة جامعية آمنة تسودها قيم الاحترام والانتماء الوطني، مشيداً بدور طلبة الجامعات كشركاء فاعلين في دعم المنظومة الأمنية وترسيخ السلوكيات الإيجابية في المجتمع.


وتخلل الحوارية محاضرات توعوية حول المخدرات والجرائم الإلكترونية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

طب وصحة نصائح ذهبية لأسنان بيضاء مثالية

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة شقيقة سفير دولة فلسطين

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة شقيقة سفير دولة فلسطين

الملكة تلتقي بسيدات من المفرق وتشاركهن الغداء في أم الجمال

أخبار محلية الملكة تلتقي بسيدات من المفرق وتشاركهن الغداء في أم الجمال

ب

فلسطين غوتيريش يدعو إلى تحويل وقف إطلاق النار في غزة لسلام دائم

دار الإفتاء المصرية: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا

منوعات دار الإفتاء المصرية: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا

ا

شؤون برلمانية "عزم النيابية" تبحث تطوير آليات العمل البرلماني وتطلق مبادرة للتواصل مع الشباب

ب

فلسطين بن غفير يهدد باعتقال عباس.. "أنا سأتولى أمره"

رئيس البرتغال يتحدث عن طرد كريستيانو الأخير

عربي ودولي رئيس البرتغال يتحدث عن طرد كريستيانو رونالدو



 
 





الأكثر مشاهدة