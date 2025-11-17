الملكة تلتقي بسيدات من المفرق وتشاركهن الغداء في أم الجمال

وعبرت جلالتها عن سعادتها بهذا اللقاء مؤكدة أهمية التواصل الشخصي في ظل التغيرات في أسلوب التواصل حيث أصبحت الأغلبية تعتمد على التواصل من خلال وسائل الاتصال الحديثة.
وأضافت أنا أشعر أن اللقاء الشخصي له طعم ثاني بينكم وفي هذا المكان الجميل – أم الجمال – الذي يذكّرنا ان أثر الإنسان لا يتوقف عند زمان أو مكان، لكن يبقى تاريخ تتوارثه الأجيال.
وأشادت جلالتها بالحاضرات ودورهن وانجازاتهن في مجتمعاتهن. وقالت إن شاء الله دائماً نلتقي على خير وتظل بلدنا عامرة بأهلها الطيبين الذين دائماً قلوبهم على بعض.
ورحب محافظ المفرق فراس ابو الغنم بجلالتها بين أهلها في المفرق وعبر عن سعادة أهل المفرق بهذه الزيارة ومقدما الشكر على الأثر الذي تتركه أنشطة ومبادرات جلالتها على المجتمعات المحلية في أرجاء المملكة.
