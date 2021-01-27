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الأربعاء، 27-01-2021 03:52 م

بدأت الدراسة قبل الجائحة

تركيا .. ابتكار قد يقتل الفيروس التاجي في دقيقة واحدة

علما
توضيحية


الوكيل الإخباري - اكتشف علماء قسم الأحياء الدقيقة بجامعة أولوداغ بمدينة بورصة التركية، رذاذا للأنف، يمكنه، كما يزعمون، قتل الفيروس التاجي (كورونا) المستجد خلال دقيقة واحدة.

وتفيد صحيفة Daily Sabah، بأن رذاذ Genoxyn هو من ابتكار الدكتورة شهيمي غولسون تيميل بالتعاون مع الدكتورين أحمد أوميت سبانجي وجونيت أوزاكين.
ووفقا للدكتور سابانجي، بدأت الدراسة قبل جائحة الفيروس التاجي المستجد.

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ويقول، "لقد أظهرنا، أن للعقار نشاطا مضادا للبكتيريا. ولكن بعد تفشي الجائحة، تساءلنا فيما إذا كان بإمكاننا المساهمة في مكافحة هذا الفيروس باستخدام هذا الرذاذ. وقد أظهرت نتائج دراستنا، أن هذا الرذاذ يقتل الفيروس التاجي في أنسجة الأنف والفم، ويمنع انتشاره ويقلل من عدده".


ومن جانبها تشير الدكتورة تيميل، إلى أن الرذاذ يقتل الفيروس التاجي المستجد خلال دقيقة واحدة، دون الإضرار بالخلايا الظهارية للأغشية المخاطية، ويزيد "وأكثر من هذا، لقد أثبتنا أن له خصائص علاجية لهذه الخلايا. وبالتالي يمكن استخدامه بأمان ودون خوف".


ووفقا للعلماء، بعد تحسين العقار باستخدام تقنية النانو، أصبح تأثيره أكثر استقرارًا ، ويستمر لأمد بعيد في جزيئات معينة. ويزعمون أن البخاخ فعال جدا ليس فقط ضد "كوفيد-19"، بل و أيضًا ضد البكتيريا والفطريات المختلفة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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