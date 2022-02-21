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الإثنين، 21-02-2022 03:19 م

توقعات ونصائح منظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة

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الوكيل الاخباري- أعلنت ميليتا فوينوفيتش، ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، أن جائحة الفيروس التاجي المستجد قد تنتهي هذا العام.

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وتشير فوينوفيتش في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أنه بعد متحور "أوميكرون" لن تحدث موجات جديدة للعدوى في العالم، وهذا ما لا يستبعده علماء الأوبئة.

وتضيف، ولكن ركود الجائحة لا يعني اختفاء الفيروس. سيحتفظ الفيروس بالقدرة على التحور، لذلك فإن خبراء منظمة الصحة العالمية لا يتوقعون تطور الأوضاع، ومع ذلك فإنهم يلاحظون بتفاؤل حذر، أن موجات تفشي الفيروس على نطاق واسع سوف تتوقف عندما "يهيمن "أوميكرون" في جميع مناطق الكرة الأرضية".

وتشير، إلى أن منظمة الصحة العالمية لا توصي برفع القيود المفروضة بسبب جائحة "كوفيد-19". كما أن متحور "أوميكرون" يمكن أن يسبب مسارا شديدا للمرض، لذلك يجب تطعيم جميع من هم ضمن مجموعة الخطر.

وتنصح فوينوفيتش، للحفاظ على المناعة الشخصية في فصلي الشتاء والربيع الاكثار من المشي وتناول الفيتامينات وعدم التخلي عن ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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