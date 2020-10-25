الأحد 25-10-2020
الوكيل الاخباري

الأردنيون يودعون التوقيت الصيفي

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين - صورة

إحالة ملف الإساءة لشخص من ذوي التحديات إلى المدعي العام

تهم جديدة بحق مرتكبي جريمة فتى الزرقاء

الكشف عن الخطر الذي يواجه الاردن بأزمة كورونا

بحث سبل تطوير العلاقات الأردنية القطرية في قطاع الإنشاءات

وزارة الزراعة: تسجيل 499 حريقا خلال العام الحالي في المملكة

انتحار عاملة شنقاً في الظليل

الصحة: فحوصات كورونا في محطات ثابتة مجانية

هام لمن لا يظهر عليه أعراض فيروس كورونا




الأحد، 25-10-2020 02:58 م

بأكثر من 80 ألف حالة

ثاني قفزة غير مسبوقة في إصابات كورونا بأمريكا

دامعة
من المصدر


الوكيل الإخباري - أكدت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية،أن الولايات المتحدة سجلت لليوم الثاني على التوالي زيادة غير مسبوقة بأكثر من 80 ألف حالة في حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

اضافة اعلان
 

وأكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة اليوم الأحد أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس السبت 83718 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 83757 إصابة في اليوم السابق.
وذكرت الجامعة أن حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في الولايات المتحدة ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 914 حالة وفاة جديدة، مقابل 943 وفاة الجمعة.


وسجلت في الولايات المتحدة إجمالا منذ بداية الجائحة، حسب بيانات الجامعة، ثمانية ملايين و578 ألفا و63 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 224 ألفا 906 حالات وفاة، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
فل

فلسطين: 5 وفيات و453 إصابة جديدة بكورونا

714

قطر: وفاة و205 إصابات جديدة بكورونا

5edd1c5c79de4

ألمانيا: 29 وفاة و11176 إصابة جديدة بكورونا

unnamed

بريطانيا تخطط لتقليص فترة الحجر الصحي للمخالطين لمرضى كورونا

thumb

غزة: 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا

58cb857a-4f72-48aa-bfd1-36161c370589_16x9_1200x676

سوريا: 3 وفيات جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
india-coronavirus_perspective_blog_shutterstock_1688319055

الهند تسجل 1089وفاة و85362 إصابة جديدة بكورونا

موسكو

موسكو تعلن استئناف دعم سكانها الملتزمين بالبقاء في المنازل

169860_8_1600513248

تونس : 6 وفيات جديدة بكورونا في يوم واحد

كط

موريتانيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2202027181943547610600

غزة: وفاة و67 إصابة جديدة بفيروس كورونا

5f6e467c4c59b778a62a5b69

إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ7 ملايين