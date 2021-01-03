جونسون يتوقع تشديد القيود لردع كورونا في بريطانيا

الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن حكومته قد تضطر قريبا إلى فرض المزيد من إجراءات العزل المشددة بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

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وذكر جونسون في حوار مع "بي بي سي" اليوم الأحد، أن حكومته ستراجع في الأسابيع القليلة المقبلة الإجراءات المفروضة في مساحات واسعة من إنجلترا، منها العاصمة لندن، على خلفية انتشار كورونا بوتائر قياسية غير مسبوقة في الآونة الأخيرة في ظل ظهور سلالة جديدة من الفيروس.



وحذر جونسون من أن الوضع خطير والقيود المفروضة قد تزداد صرامة، ملوحا في الوقت نفسه بأن الوضع قد يعود إلى طبيعته بحلول مطلع الربيع.



وقال: "ربما سنحتاج إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة في غضون الأسابيع القليلة القادمة، وأنا موافق على ذلك تماما، وأعتقد أن عموم البلاد ستوافق على ذلك أيضا".



في الوقت نفسه، أبدى رئيس الحكومة قناعته بسلامة المدارس، مشيرا إلى أن الخطر الوبائي الذي يواجهه التلاميذ عند أدنى مستوى.



ودافع جونسون عن طريقة تعامل حكومته مع الفيروس التاجي، مشيرا إلى أن حملة التطعيم ضد الوباء في المملكة المتحدة تنفذ بشكل "أفضل مما في باقي أوروبا عموما".



وسجلت في المملكة المتحدة حتى الآن قرابة مليونين و600 ألف إصابة بكورونا منها 74570 حالة وفاة.





المصدر : روسيا اليوم

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