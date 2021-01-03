الأحد 03-01-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الديوان الملكي السعودي ينعى أميرا سعودياً

وزارة العمل تضبط 120 عاملاً وافداً خلال 8 أيام داخل السوق المركزي

ارتفاع هائل على اسعار سيارات الهايبرد بالأردن

وافد يحاول إحراق نفسه في عمان

تطورات سارة حول عودة عمل صالات الافراح والاندية الرياضية بالاردن

10 أيام حاسمة في الأردن

وزير الصحة يزف بشرى سارة حول نهاية وباء كورونا بهذا الموعد

وفاة مواطن حرقاً في اربد

وزير العمل يُصدر جُملةً من القرارات الهامة

الأحد، 03-01-2021 04:10 م

محذرا من الوضع الوبائي

جونسون يتوقع تشديد القيود لردع كورونا في بريطانيا

جو
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون


الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن حكومته قد تضطر قريبا إلى فرض المزيد من إجراءات العزل المشددة بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

اضافة اعلان

وذكر جونسون في حوار مع "بي بي سي" اليوم الأحد، أن حكومته ستراجع في الأسابيع القليلة المقبلة الإجراءات المفروضة في مساحات واسعة من إنجلترا، منها العاصمة لندن، على خلفية انتشار كورونا بوتائر قياسية غير مسبوقة في الآونة الأخيرة في ظل ظهور سلالة جديدة من الفيروس.


وحذر جونسون من أن الوضع خطير والقيود المفروضة قد تزداد صرامة، ملوحا في الوقت نفسه بأن الوضع قد يعود إلى طبيعته بحلول مطلع الربيع.


وقال: "ربما سنحتاج إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة في غضون الأسابيع القليلة القادمة، وأنا موافق على ذلك تماما، وأعتقد أن عموم البلاد ستوافق على ذلك أيضا".


في الوقت نفسه، أبدى رئيس الحكومة قناعته بسلامة المدارس، مشيرا إلى أن الخطر الوبائي الذي يواجهه التلاميذ عند أدنى مستوى.


ودافع جونسون عن طريقة تعامل حكومته مع الفيروس التاجي، مشيرا إلى أن حملة التطعيم ضد الوباء في المملكة المتحدة تنفذ بشكل "أفضل مما في باقي أوروبا عموما".


وسجلت في المملكة المتحدة حتى الآن قرابة مليونين و600 ألف إصابة بكورونا منها 74570 حالة وفاة.

المصدر : روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
637451172838360542

أندونيسيا: 179 وفاة و 6877 إصابة جديدة بكورونا

5f914a67423604289b3a0c50

البحرين: 271 إصابة جديدة بكورونا

ط

السعودية.. إصابات كورونا الأدنى في 9 أشهر والجبير يتلقى اللقاح

122020491454939687657

إيران: 102 وفاة و5960 إصابة جديدة بكورونا

06dcb570-3d38-4aa0-8b92-255cb5a270fa

الاحتلال: 4 وفيات و3977 إصابة جديدة بكورونا

000_1QC68C

العراق: 5 وفيات و742 إصابة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
ترام

ترامب يعلن انطلاق حملة التلقيح ضد كورونا في أميركا

385347_6_1607634512

تحذير لهذه الفئة من تلقي لقاح فايزر ضد فيروس كورونا

كمن

فلسطين .. طوباس تشهد 10 وفيات منذ بدء الجائحة

Doc-P-366602-637431103418903537

رد رسمي على وفاة 6 أشخاص في تجارب لقاح فايزر وبيونتك

_111782646_carehome1

تسعينية تتلقى أول لقاح ضد كورونا في بريطانيا

خبير

روسيا .. تنبؤ بتراجع جائحة كورونا قريبا