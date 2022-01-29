السبت 29-01-2022
الوكيل الاخباري

الخطوط الجوية الكويتية تعلن تعليق رحلاتها إلى العراق مؤقتا

العاصمة الهندية ترفع حظر التجول بعد تراجع إصابات كورونا

أسعار الذهب محليا

وزير الصحة الألماني: أوميكرون تحت السيطرة رغم الأرقام القياسية

وفيات السبت 29-1-2022

78 ألفا و850 إصابة كورونا نشطة في المملكة

الأرصاد تنشر تحذيراتها ليوم السبت

غامض وأسرع انتشاراً.. عين العلماء على أوميكرون الخفي

إنستغرام يتعرّض لخلل في عدد من البلدان

فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر في المملكة

السبت، 29-01-2022 09:05 ص

خبير يفسر سبب ظهور متحور NeoCov من كورونا في جنوب إفريقيا

61f46c734c59b74bb5069e59


الوكيل الإخباري - أكد مدير مركز "غاماليا" الروسي ألكسندر غينتسبيرغ أن ظهور متحور كورونا الجديد NeoCov يرجع إلى أن طفرات الفيروس تحدث باستمرار، وأن اكتشافها يعتمد على شمولية العمل على دراستها.

اضافة اعلان

 

وقال: "الطفرات تحدث باستمرار في البلدان التي يبلغ فيها مستوى التسلسل حوالي 100 ألف أو أكثر شهريا، ويتم دائما اكتشاف متغيرات جديدة، حيث يكون مستوى التسلسل حوالي 2 -4 آلاف، فلا جديد أبدا".

ووجد العلماء الصينيون أن فيروس كورونا NeoCov الذي تحمله الخفافيش في جنوب إفريقيا قريب من العامل المسبب لحمى الشرق الأوسط، ويمكن أن يدخل الخلايا بذات الطريقة التي يدخل بها فيروس كورونا "SARS-CoV-2".

من جهتها، أشارت الدوائر العلمية في جنوب إفريقيا إلى أن "هذا النوع تم اكتشافه عام 2017 أثناء دراسة عينات أنسجة الخفافيش المأخوذة في السنوات الخمس الماضية في شمال وجنوب البلاد"، كما تم التعرف على ذات الفيروس في الخفافيش في أوغندا ودول إفريقية أخرى.

بدورها، أكدت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق أنها تتابع ظهور متحورات جديدة، بما فيها NeoCoV فيما "خطورتها لا تزال مجهولة بعد".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
61f4673c42360431636ee7c8

العاصمة الهندية ترفع حظر التجول بعد تراجع إصابات كورونا

61f3fba7423604322067bc82

وزير الصحة الألماني: أوميكرون تحت السيطرة رغم الأرقام القياسية

61f4786a4c59b7477911c0ef

مصر تسجل 26 وفاة و2007 إصابات جديدة بفيروس كورونا

اذن

عارض مفاجئ لأوميكرون.. قادم من الأذن

كورونا

غامض وأسرع انتشاراً.. عين العلماء على أوميكرون الخفي

127-102510-sahel-saharan-corona-vaccine-morocco_700x400

المغرب يدشن مصنعاً للقاحات كورونا

أخبار متعلقة
Doc-P-907586-637779029189566048

البروتين سرّ الصمود بوجه كورونا.. هذا ما كشفته دراسة جديدة

61dfea094c59b712c31e24fd

بقفزة حادة.. الإصابات اليومية بكورونا في روسيا فوق الـ20 ألفا لأول مرة منذ ديسمبر

ايران كورونا

ما مدى فعالية فيروس كورونا عند انتقاله بالهواء؟

120229185616534555999

بريطانيا تسجل 77 وفاة و142224 إصابة بفيروس كورونا

روسيا كوروناا

روسيا: أقل حصيلة إصابات بكورونا منذ حزيران الماضي

12202129234949261242434

إيطاليا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة