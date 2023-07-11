خريطة للمشيمة البشرية تكشف عن "مخابئ" فيروس كورونا - صورة

الوكيل الإخباري - أجري العديد من الدراسات منذ بداية جائحة "كوفيد-19" لفهم مدى قدرة SARS-CoV-2 على التكاثر في المشيمة البشرية.

اضافة اعلان



وحتى الآن، كانت الأدلة العلمية غير حاسمة، وبالتالي فإن الإجابة على هذا السؤال، بالإضافة إلى فهم استجابة المشيمة لعدوى فيروسية أخرى في أثناء الحمل، تعد أمرا بالغ الأهمية لتطوير استراتيجيات وقائية وعلاجية فعالة لكل من الأم والطفل.

ولإلقاء الضوء على التفاعل بين الفيروسات والمشيمة البشرية، استخدم العلماء في كلية بايلور للطب ومستشفى تكساس للأطفال، نهجا جديدا، وطوروا خريطة عالية الدقة تصور مجموعة من البيئات الدقيقة المناعية المختلفة في المشيمة الصحية من حالات الحمل التي لم تتعرض للعدوى، وتلك من حالات الحمل المتأثرة بعدوى "كوفيد-19".

وباستخدام هذه الخريطة، اكتشفوا أنه تم في العديد من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كوفيد-19" الأمومي اكتشاف الفيروس في المشيمة على مستويات مختلفة.





روسيا اليوم