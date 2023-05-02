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الثلاثاء، 02-05-2023 09:11 ص

دراسة : العين الوردية أهم أعراض السلالة الجديدة من أوميكرون

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الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة أمريكية جديدة عن أحدث سلالات أوميكرون التي تحمل اسم XBB1.16، والتي تم اكتشافها خلال يناير (كانون ثاني) الماضي في الهند، أنها من الأكثر عدوى بين سلالات متغير أوميكرون، وأنها تتسبب في حوالي 12% من عدوى كورونا حالياً بالولايات المتحدة.

ووفق موقع "مديكال إكسبريس"، تتميز أعراض العدوى بهذه السلالة باحمرار العين، أو العين الوردية وهو التهاب يسبب الاحمرار والحكة والدموع أو إفرازات قشرية. وبخلاف ذلك تتشابه بقية الأعراض، مثل السعال والحمى والضيق العام.

وكشف مختبر الفيروسات في جامعة واشنطن أن العينات التي تلقها خلال مارس (آذار) الماضي لسلالة XBB1.16 ربما لديها مجموعة من الطفرات تجعلها أكثر قدرة على التهرب، وأكثر قابلية للانتقال من شخص لآخر.

وأشار التقرير الذي صدر عن جامعة واشنطن، إلى أنه من المتوقع تزايد انتشار عدوى هذه السلالة لتصبح الأكثر سيطرة خلال فصل الخريف المقبل.

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