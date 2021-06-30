الأربعاء 30-06-2021
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الأربعاء، 30-06-2021 12:13 م

روسيا: أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري- ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا، بواقع 21042 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما سجل عدد الوفيات زيادة قياسية بلغت 669 وفاة.

ووفقا لأرقام وبيانات المركز الروسي لمكافحة الوباء، الصادرة، اليوم الأربعاء، توزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (5823)، تليها المناطق المجاورة لمدينة موسكو (2583)، ثم مدينة بطرسبورغ (1503).

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وارتفع إجمالي عدد الإصابات في روسيا منذ بداية تفشي الوباء، إلى 5 ملايين و514599 إصابة، وتعافي 5 ملايين و393 شخصا، منهم 16356 خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتوفي حتى الآن 135214 شخصا.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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