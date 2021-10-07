روسيا: إصابات كورونا عند أعلى مستوى منذ نهاية 2020

الوكيل الاخباري- في قفزة حادة، بلغت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا أعلى مستوى لها منذ نهاية العام الماضي، مع زيادة قياسية في عدد الوفيات لليوم الثاني على التوالي. اضافة اعلان





وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 27550 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 25133 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 31 ديسمبر الماضي.



ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (5404 حالات ما يمثل أكبر حصيلة منذ منتصف يوليو الماضي) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (2418 حالة) ومقاطعة موسكو (1454 حالة).



وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير في روسيا بواقع 924 حالة وفاة (مقابل 929 حالة وفاة أمس ما كان أكبر حصيلة منذ بداية الجائحة).



وتماثل 20330 مريضا في البلاد منذ أمس للشفاء من "كوفيد-19".



وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة سبعة ملايين و690110 إصابات مؤكدة بكورونا، منها 213549 حالة وفاة وستة ملايين و799230 حالة شفاء.



وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 195 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 550 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: روسيا اليوم