روسيا: انخفاض معدل الوفيات دون مستويات ما قبل الوباء

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، عن تدني معدلات الوفيات في روسيا إلى مستوى أقل من فترة ما قبل الوباء.



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وقال موراشكو في حفل استقبال بمناسبة انتخابات الأكاديمية الروسية للعلوم: "لقد عدنا اليوم إلى المؤشرات، بل قمنا بتحسين مؤشرات فترة ما قبل الوباء. لقد ذكرنا خلال الأسبوع الماضي أنه من حيث معدلات الوفيات، على الرغم من حقيقة أن عدد المرضى لا يزال كبيرا جدا، فقد عاد (إلى مستوى) دون فترة ما قبل الوباء".

وفي وقت سابق، أشار موراشكو إلى أهمية إعادة التطعيم من فيروس كورونا على خلفية استمرار ارتفاع معدل الإصابة بكوفيد-19.





روسيا اليوم

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