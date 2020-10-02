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الجمعة، 02-10-2020 02:07 م

روسيا: 186 وفاة و 9412 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم الجمعة، عن تسجيل 9412 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 1194643 حالة مؤكدة.

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وأشار المركز في بيان صحفي إلى ارتفاع العدد الكلي للوفيات جراء الفيروس إلى 21077 ، بعد تسجيل 186 وفاة جديدة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 970296 شخصا.


ووفق المركز، فقد أجرت السلطات الصحية الروسية أكثر من 46.8 مليون فحص مخبري لتشخيص الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، فيما لا يزال نحو 222 ألف شخص تحت الرقابة الصحية للإشتباه بإصابتهم بالفيروس.

 


--(بترا)

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