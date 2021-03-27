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السبت، 27-03-2021 08:25 م

سوريا : تدابير جديدة لمواجهة الزيادة في إصابات كورونا

اجتماع سوريا
أرشيفية


الوكيل الاخباري - قررت الحكومة السورية تخصيص مشفيين في العاصمة دمشق لاستقبال مرضى كورونا وتأمين التغذية الكهربائية للمستشفى وسد حاجته من الأكسجين.  

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وأقر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا اليوم السبت، تحويل مشفى جراحة القلب في دمشق لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، ووضع مشفى الشرطة بتصرف وزارة الصحة لمعالجة المصابين بالفيروس على أن يتم استقبال مرضى القلب في مشفيي الأسد الجامعي، والباسل لجراحة القلب.


وذكرت رئاسة مجلس الوزراء أن الفريق الفريق كلّف وزارة الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية بشكل مستمر لمحطتي توليد الأكسجين في منطقة الهامة بريف دمشق لتأمين حاجة مشفيي المواساة وجراحة القلب من الأكسجين، "مع دراسة إمكانية تأمين تغذية مستمرة بالكهرباء لإحدى محطتي توليد الأكسجين التابعتين لمؤسسة معامل الدفاع في كل من حماة وحلب.


وشدد الفريق على ضرورة الالتزام بتدابير مواجهة الفيروس الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد المكاني وعدم التراخي في تطبيقها، و"طلب من الاتحادات والمنظمات والنقابات التشدد بتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية والتقليل من الأنشطة غير الضرورية بما يسهم في دعم الجهود الحكومية الرامية لتطويق انتشار الفيروس".


وكانت وزارة الصحة أعلنت إيقاف العمليات الباردة في كل من دمشق وطرطوس اللتين تشهدان تزايدا متواصلا في حالات الإصابة، وتعد دمشق هي الأعلى في تسجيل الإصابات، تليها طرطوس.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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