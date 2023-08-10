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الخميس، 10-08-2023 04:22 م

ظهر في 50 دولة.. هذا ما نعرفه عن متحور كورونا الجديد

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الوكيل الإخباري - تم تصنيف سلالة جديدة من كوفيد سريعة الانتشار على أنها "متحور مثير للاهتمام" من قبل منظمة الصحة العالمية.

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هذه السلالة تحمل اسم EG.5، وهي من متغيرات أوميكرون لفيروس كورونا، ويزداد انتشاره على مستوى العالم، بما في ذلك في بريطانيا والولايات المتحدة والصين.
هذه السلالة تم اكتشافها في 51 دولة في المجموع، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة وفرنسا والبرتغال وإسبانيا.

بيانات حول المتحور
تشير أحدث البيانات إلى أن هذا المتحور يمثل الآن 17.4 بالمئة من حالات كورونا، أو واحدة من كل ست إصابات، وهو ما وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "ارتفاع ملحوظ".


ومع ذلك، فقد تم الحكم على مخاطر الصحة العامة التي تشكلها EG.5 بأنها منخفضة، وفقا لسكاي نيوز.


خصائص  EG.5
قالت ماريا فان كيركوف، المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن COVID-19:


- EG.5 لديه قابلية متزايدة للانتقال، ولكنه ليس أكثر حدة من متحورات أوميكرون الأخرى.
- بشكل جماعي، لا تشير الأدلة المتاحة إلى أن EG.5 لديه مخاطر صحية عامة إضافية مقارنة بالسلالات المنحدرة الأخرى المنتشرة حاليا من أوميكرون.
- بينما أظهر EG.5 زيادة في الانتشار وميزة النمو وخصائص الهروب المناعي، لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في شدة المرض حتى الآن.


وظهر متحور EG.5 في 51 دولة حتى الآن، وهو ما نبه منظمة الصحة للخطر القادم.

 

 

سكاي نيوز 

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