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الجمعة، 17-12-2021 12:44 م

علماء يحددون أعراض أوميكرون الشائعة.. لا تتجاهلها

اوميكرون


الوكيل الإخباري - اكتشف علماء أبرز الأعراض الشائعة لـ"أوميكرون" بعد دراسة 78 ألف حالة أصيبت بمتحور فيروس كورونا الجديد، حسب ما ذكر موقع "ديلي بوست" البريطاني.

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وقال الخبراء إن النتائج تكشف أن لأوميكرون أعراضا مختلفة عن المتحورات السابقة لـ"كوفيد-19"، مشيرين إلى أنها تميل إلى أن تكون شبيهة بأعراض نزلات البرد.


الآن يقول العلماء إن أوميكرون يثير أعراضا أشبه بنزلات البرد، أي حكة في الحلق وسيلان الأنف والعطس وصداع الرأس.


كما أبلغ بعض المصابين بالمتحور الجديد عن التهاب في الحلق وتعرق ليلي. أما الأطباء في جنوب إفريقيا فقد حددوا عرضا شائعا آخر، وهو آلام في الظهر.


ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، سُجلت حالات إصابة بالمتحور أوميكرون، الذي اكتشف لأول مرة في جنوب إفريقيا الشهر الماضي، في أكثر من 70 دولة.

 

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