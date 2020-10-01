الخميس 01-10-2020
الوكيل الاخباري

المصنع التي سجلت فيه إصابات بكورونا ليس للكمامات

الزراعة للوكيل : كورونا تلغي مهرجان التمور

هام لطلبة التكميلي في المناطق المعزولة - روابط

ضبط مطلوب بحقه طلبات بملايين الدنانير

برنامج الوكيل.. شاب يبكي على الهواء ومبادرات في زمن قياسي

إعادة فتح صالات المطاعم والمقاهي

وفيات الخميس 1/10/2020

توضيح حكومي بعد سريان الحظر الشامل بمناطق في الزرقاء

توزيع المعونات الشهرية اليوم

أسعار الذهب ليوم الخميس 1/10/2020




الخميس، 01-10-2020 12:16 م

غزة: وفاة واحدة و127 إصابة جديدة بكورونا

320203184455177179825


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة واحدة و127 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

اضافة اعلان

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي حول فيروس كورونا في القطاع، أنه تمّ تسجيل وفاة لمواطن يبلغ من العمر75 عاما كان في العناية المركزة بمستشفى غزة الاوروبي، مشيرة الى تسجيل 60 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس.


واشارت الوزارة الى أنّ الإجمالي التراكمي لعدد المصابين بـفيروس كورونا في قطاع غزة منذ شهر آذار الماضي بلغ 3075 إصابة، منها 1655 حالة نشطة، و22 وفاة، وتعافي 1655 حالة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1D2A1071

البرازيل:1031وفاة و33413 إصابة جديدة بكورونا

2202027181943547610600

سوريا: 3 وفيات و52 إصابة جديدة بفيروس كورونا

5f7387a64236040ee55c252a

مفاجآت تُحير العلماء حول كورونا في الهند

bb35529b-98c3-431e-9a81-b3f3a59ab45c

البرازيل تسجل أكثر من ألف حالة وفاة في يوم واحد

e74ef592-30f8-455f-8ce1-a145d92705b9

مصر : 119 اصابة جديدة بكورونا

5f74f1a34c59b7765f7034e2

اسبانيا : العودة للحظر الشامل واغلاق العاصمة مدريد

أخبار متعلقة
2202027181943547610600

وفاتان و88 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزّة

thumbs_b_c_e89894fcc80d205ed9c79cf08def20cb

وفاة و80 اصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

2202027181943547610600

غزة: 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا

107512743_1293540817658880_1008853160205273573_o

وفاة مواطنة بفيروس كورونا في قطاع غزة

714

غزة تسجل 162 إصابة جديدة بكورونا

2202027181943547610600

83 اصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة